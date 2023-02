Slovenka, ki je zanosila po 20 letih neplodnosti: Zdravniki so nad mano obupali

Bianca Žvorc Morris, mednarodna podjetnica s prekmurskimi koreninami, je v zadnjih sedmih letih v ZDA končala študija iz nutricionistike in celične detoksifikacije, zdaj pa globalno pomaga ljudem (več kot 500 pozitivnih pričevanj) naravno pozdraviti čezmerno težo, obolenja ščitnice, diabetes, multiplo sklerozo, neplodnost in hormonske težave, artritis, bolezni dihal, psoriazo in druge resne težave s kožo. Julija letos pa je dosegla največjo zmago v življenju, ko je povila prvega otroka, sina Arthurja Lucasa.

