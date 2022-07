Slovenka, ki je pomagala tisočim ljudem na robu, se poslavlja

Ninna Kozorog je zaposlena je kot specialistka nevrologinja na oddelku za nevrokirurgijo mariborskega kliničnega centra. Kot prostovoljka je med letoma 2014 in 2018 vodila tudi pro bono ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja kot najmlajša vodja. Leta 2011 je kot študentka medicine pomagala ustanoviti društvo Humanitarček, ki pomaga brezdomcem in starostnikom. Idejno in projektno je vodila mnoge dobrodelne akcije. Prav Humanitarček je zadnja leta zaznamoval njeno življenje in številne srce parajoče zgodbe smo delili tudi na našem portalu.

Zdaj pa je prišel čas, ko mora sebe postaviti na prvo mesto, je zapisala dobrosrčna Ninna. Na facebooku je iskreno razkrila, kdaj je prišla do te točke:

»Odločitev je tako zorela počasi, nekje od decembra 2021 …

Takrat sem sama pri sebi začela opažati, da je Humanitarček tako zelo povezan z mojim življenjem, da sta pravzaprav eno. Da ne morem odklopit niti en vikend – ker se v petek ob 14.45 eden izmed CSD spomni, da nujno potrebuje pomoč za gospo Angeliko … … po mailu preda kontakte, prilepi slike in … zapre vrata. Jaz vrat svojega srca nisem mogla.

In ko mi je malo pred smrtjo v enem od sporočil nekdanji mentor in tisti, ki me je “uvedel” v pro bono ambulanto napisal “Nina, pazit morate na sebe. Ker če se vi ne boste, vas nihče ne bo”. Me je prizemljilo … Bolezen moje velike vzornice Anite Ogulin in njen boj z zahrbtno boleznijo, pa je še toliko bolj potrdil te besede … Kar naenkrat je bila bolezen, tista resna, povsod okrog mene … Začela sem se zavedati smrtnosti na drugačen način.

In odločitev je dozorela. Čas je pravi, da odložim nekaj teže tega sveta. Čas je, da (p)ostanem Ninna. Samo Ninna. Kdaj s kakšno kolumno. Skuštrana. Razigrana. S čopičem, ruzakom in kitaro. Ninna pač. Tista, ki se mora naspati. Tista, ki mora ponovno začeti verjeti … v dobro. Do takrat pa – verjamem v vsakega od vas, da bo še namesto mene verjel v dobro … in širil naprej tisto, kar smo vas Humiji učili vsa leta …«

Tudi na strani društva Humanitarček so Ninni namenili čudovite besede in jo pospremili z najlepšimi željami:

»Dragi naš Ninnek.

Hvala za vse.

Riši. Piši. Igraj. Poj. Potuj. Beri. Ali pa samo bodi.

Verjetno se samo tisti, ki smo bili čisto ob tebi zavedamo, kako veliko odrekanja je bilo potrebno, da si držala prvo linijo starsotnikov toliko časa ....

Naredila si za milijone življenj, več kot marsikateri politik, vlada etc. Vedno boš naša "mama", vzor in navdih ...

Ker takšna pač si. Ninnek - ki je želel spremeniti svet. In ga na koncu tudi je.

Več tisoč starsotnikom in starsotnicam.«