Slovenka, ki je na svet pomagala že 4000 novorojenčkom: Babica sem že vse življenje

Nekdanja Bolnica za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani je pred natanko sto leti sprejela prve porodnice in ginekološke bolnice. Ob častitljivem jubileju je v avli glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na ogled razstava o zgodovini babištva na Slovenskem, ki sega vse do začetka formalnega izobraževanja pred 270 leti. Pripravila jo je Gordana Njenjić, ki ima diplomo iz babištva, je diplomirana medicinska sestra in je končala magisterij zdravstvene nege. V porodni sobi ljubljanske porodnišnice je delala dvajset let, zdaj predava v tamkajšnji šoli za starše.

Preberite intervju na Onaplus.si