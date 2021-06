Slovenka, ki dela z zaporniki v našem najstrožje varovanem zaporu

»Delo ni lahko, a je zanimivo in polno izzivov,« pove, ko nama s fotografom razkaže zunanji – upravni del zavoda ter naju popelje v učilnico, kjer obsojencem nudijo izobraževanje. Tu dela že šest let, njena naloga je, da jih spremlja od trenutka, ko vstopijo v zapor, do odpusta. V tem času jih skuša čim bolj motivirati, vključiti v dejavnosti, izobraževanje, tudi delo. Vsakega napredka je vesela, pa naj to pomeni konec dolgoletne odvisnosti od drog ali ponovno srečanje z družino. In presenetljivo je, kako nekateri obsojenci izkoristijo prestajanje kazni tudi za nov začetek.Preberite intervju na onaplus.si