Slovenka izvoljena v izvršni odbor WHO

Slovenska kandidatka Kerstin Vesna Petrič je bila izvoljena v 34-članski izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za obdobje 2021-2024, so danes sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Ključna funkcija izvršnega odbora je uresničevanje odločitev in politik skupščine organizacije.



Urad WHO za Evropo je danes objavil rezultate tajnih volitev novih članov izvršnega odbora organizacije za obdobje med letoma 2021 in 2024, so dodali na MZZ. Na volitvah, ki so spričo epidemioloških razmer potekale po pošti, je bila z veliko večino glasov nominirana Slovenija s svojo kandidatko Kerstin Vesno Petrič. Ta trenutno vodi direktorat za javno zdravje na slovenskem zdravstvenem ministrstvu.



Slovenija bo tako maja 2021 po formalni potrditvi vseh novih članov na skupščini WHO zasedla enega od 34 mest v izvršnem odboru WHO. To pomembno funkcijo bo Petričeva, ki je po navedbah ministrstva prepričala s svojo strokovnostjo in dolgoletnimi izkušnjami na področju javnega zdravja, opravljala tudi v času predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.



Ob tem so na MZZ izpostavili, da se bo Slovenija še naprej zavzemala za učinkovito in transparentno delovanje Svetovne zdravstvene organizacije s ciljem varovanja zdravja in življenj, kar je v obdobju pandemije covida-19 naša skupna in najpomembnejša naloga.



Izvršni odbor, ki se sestane najmanj dvakrat na leto, je eden od dveh glavnih organov WHO. Njegova ključna funkcija je uresničevanje odločitev in politik skupščine organizacije. Poleg tega ji svetuje in olajšuje njeno delo, piše na spletni strani WHO. Pomembno vlogo ima tudi pri volitvah generalnega direktorja WHO. Ta položaj trenutno zaseda Tedros Adhanom Ghebreyesus.