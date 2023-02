Slovenka iz Turčije: Stanje je apokaliptično, tla se tresejo na vsakih 20 minut (FOTO)

Rušilni potres z magnitudo 6,4, ki je jug Turčije stresel v ponedeljek ob 20.04 po krajevnem času, njegovo žarišče pa je bilo v provinci Hatay v kraju Defne, je zahteval nove žrtve in uničil domove. Novo tresenje tal je povzročilo paniko na območju, ki ga je opustošil že potres 6. februarja. Na tem območju na turško-sirski meji se od 18. februarja nahaja tudi Faila Pašić, ki je zaposlena v Golobovi stranki Gibanje Svoboda, a je v Turčijo odpotovala z namenom humanitarne pomoči.

»Pretresljive podobe, na tisoče mrtvih, apokaliptično stanje in preživeli, ki nas potrebujejo,« uvodoma opiše razmere. Čeprav ima z vojnimi razmerami številne izkušnje, pa si česa takega ni mogla zamisliti niti v sanjah. Kmalu po njenem prihodu v Hatay je mesto stresel nov potres.

V mestu je umrlo upanje, ljudje so v šotorih. FOTO: Facebook, Faila Pašić

Upanja ni več, provinca je postala pokopališče

»Razmere so apokaliptične, mesto je mrtvo. Po vseh dosedanjih izkušnjah iz vojn in naravnih nesreč sem trenutno na območju, kjer je umrlo tudi upanje. Tukaj je sodni dan. Ravno so nas evakuirali iz hotela zaradi ponovnega potresa z magnitudo 6,4. Tla se tresejo vsakih 20 minut in ljudje so se čisto predali usodi,« nam je v torek dejala Pašićeva, ki je v Turčijo odpotovala s humanitarnim namenom, da bi predala pomoč in finančne prispevke, ki so jih v Sloveniji zbirali za pomoč ljudem v potresu.

Pokopališče žrtev potresa. Pogrebne službe prevažajo trupla tudi ponoči. FOTO: Facebook, Faila Pašić

Prišla je na območje, kje vladajo panika, strah in kaos. »Stiske ljudi in otrok so zelo velike. Ponekod se morda še sliši otroški smeh, a v zraku se vonjata predvsem strah in smrt. Ljudje bežijo, zbežati uspe le tistim, ki pridejo na vrsto na bencinskih črpalkah, kjer kolonam vozil ni videti ne konca ne kraja.«

Provinca Hatay, ki je nekoč veljala za moderno in perspektivno, je postala pokopališče. »Umrle v potresih vozijo v strnjenih kolonah pogrebnih kombijev 24 ur na dan. Stavbe, ki so ostale nepoškodovane, bodo morali zaradi razmer porušiti,« opisuje Pašićeva.

S humanitarno ekipo iz Slovenije pomagajo ljudem po svojih najboljših močeh. »Obiskujemo šotorišča in žrtvam potresa nudimo podporo. Delimo prispevke, ki so jih darovali ljudje iz Slovenije, zato se zahvaljujem vsem, ki so pomagali.«