Slovenka doktorica med Indijanci

Glavno mesto Paragvaja Asunción Foto: commons.wikimedia.org

.. Dr. Branislava Sušnik je pomembna raziskovalka slovenskega rodu.

Razstava je posvečena dr.(1920–1996), pomembni raziskovalki slovenskega rodu, ki je svoje znanstveno in raziskovalno delo s področja etnologije, antropologije in etnolingvistike posvetila staroselskim ljudstvom Paragvaja.Sušnikovo je zgodovinska usoda ob koncu druge svetovne vojne pahnila v novo, povsem drugačno kulturno okolje Paragvaja. Kar 45 let je vodila Etnografski muzej Andrés Barbero v Asunciónu in predavala etnologijo na tamkajšnji Nacionalni univerzi. Za dosežke v znanosti je prejela najvišja nacionalna priznanja Paragvaja. Imela je mnogotere darove, ki jih je v okviru treh poglavitnih dejavnosti, muzeologije, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, združila v izjemno strokovno kariero.Razstava predstavi ključna dela Sušnikove in njene odprave med staroselska ljudstva Paragvaja. Hkrati pripoveduje zgodbo o staroselskih skupnostih Chaca in vzhodnoparagvajskega gozda ter savane, ki jim je avtorica razstave namenila največ raziskovalne pozornosti.Na razstavi so v štirih zaokroženih vsebinskih ambientih (Branislava Sušnik: od Medvod do Asuncióna; Staroselske kulture Chaca; Staroselske kulture vzhodnega Paragvaja; Paragvaj) predstavljeni studijski posnetki muzejskih predmetov, ki jih je Sušnikova zbrala na svojih terenskih odpravah in so del zbirk Etnografskega muzeja Andrés Barbero Asunción, njene avtorske terenske fotografije, obsežno dokumentarno in fotografsko gradivo ter izdaje njenih knjig.