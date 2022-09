Slovenijo znova zajele poplave: voda ogrožala hiše, iz deroče reševali moškega (VIDEO in FOTO)

Obilne padavine so ponoči in vse do jutranjih ur povzročile nekaj preglavic na območjih regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Kranj, Trbovlje, Novo mesto, Celje in Brežice, poroča uprava za zaščito in reševanje. Meteorna voda je zalila stanovanjske in gospodarske objekte, prodajalno in prostore osnovne šole, težave tudi v prometu.

Zabeležili so 39 dogodkov v 23 občinah. Zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves, sprožila pa sta se tudi dva zemeljska plazova. V ulici Ob potoku v Novem mestu je strela udarila v drevo, ki se je podrlo in poškodovalo telefonski kabel. V občini Prebold je v naselju Dolenja vas reka Bolska prestopila bregove in ogrožala dve stanovanjski hiši.

Dvor pri Polhovem Gradcu. FOTO: PGD Dvor pri Polhovem Gradcu

Številne zapore cest zaradi poplav

Poleg dveh poklicnih gasilskih enot je bilo aktiviranih še 31 prostovoljnih. Gasilci so črpali vodo iz objektov, s protipoplavnimi vrečami zavarovali objekte, prekopavali teren, čistili odtočne jaške, odstranjevali podrta drevesa in občanom dostavljali protipoplavne vreče. Pri odpravi posledic deževja so bile na terenu tudi druge službe.

Poplavljena cesta v Polhovem Gradcu. FOTO: PGD Dvor pri Polhovem Gradcu

Pri Polhovem Gradcu iz potoka reševali krajana

Obilno deževje je težave povzročalo tudi v prometu. Zaradi poplav so popolne zapore na cestah Trojane–Izlake–Zagorje v Izlakah, Logatec –Žiri na Petkovcu, Podklanec–Ravne pri Žireh, Grgelj–Fara, Metlika–Božakovo v Rosalnicah, Vinica–Učakovci, Kot–Sodevci in Kot–Grgelj, Bizeljsko–Orešje pri mejnem prehodu Orešje in Imeno–mejni prehod Imeno, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste. Voznike opozarjajo, naj bodo vidni, prižgejo luči in upoštevajo varnostno razdaljo.

»Vnovično močno deževje je prineslo nevšečnosti tudi na našem območju. Iz potoka smo reševali krajana, občanki obvarovali hišo pred vdorom vode in reševali nespametne voznike, ujete v vodi,« so sporočili gasilci PGD Dvor Pri Polhovem Gradcu.

Pristojni so ob 14.30 odredili zaprtje poplavljenih cest na tem območju. Postavljenih zapor niso upoštevali vsi, zato sta dve vozili ostali ujeti v visoki vodi. Na lokalni cesti Belica–Babna Gora pa je ob 18.20 krajan poplavljeno cestišče poskusil prečkati s kolesom.

»Visoka voda ga je spodnesla in pristal je v deročem potoku, kjer se je potopljen do pasu držal za vejo. Da ga voda ni odnesla naprej v bližnjo Gradaščico, lahko zahvali sosedi, ki ga je videla ter aktivirala gasilce, ter srečnemu naključju, da je le nekaj trenutkov kasneje poveljnik društva opravljal redni pregled terena ter prišel do mesta nesreče. Brez obotavljanja je skočil v vodo ter ga zadržal in počasi privlekel nazaj na cesto. Tako je še pred prihodom ostalih gasilcev krajana rešil. Z njim je bilo vse v redu,« so dogodek opisali gasilci iz Polhovega Gradca.

Dvor pri Polhovem Gradcu. FOTO: PGD Dvor pri Polhovem Gradcu

Takole je bila včeraj videti Dobrova v Polhovem Gradcu: