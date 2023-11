Slovenijo že zajeli nalivi in sunki vetra, Arso izdal več rdečih opozoril

Del Slovenije so že zajeli nalivi in sunki vetra. Od jutra je v severozahodni Sloveniji že padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, v prihodnjih urah pa se bodo padavine tam še okrepile. Krepi se tudi veter, na oceanografski boji sunki presegajo hitrost 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa so že presegli 100 kilometrov na uro.

V Bovcu je od jutra padlo 65 litrov dežja na kvadratni meter, na Voglu 90, drugod po Sloveniji pa je bilo dežja manj. V noči na petek bo državo od zahoda začela prehajati hladna vremenska fronta, ob kateri bodo nastajale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.

Vetrovno bo

Na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja bo predvidoma padlo še od 100 do 200 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod v hribovitih predelih po Sloveniji pa bo padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter.

Južni do jugozahodni veter se že krepi in se bo še okrepil v prihodnjih urah. Veter bo najmočnejši v prvem delu in sredi noči na petek, ko bo v sunkih dosegal hitrosti od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Ob nočni plimi med 21. in 4. uro bo morje ponovno poplavilo nižje dele obale v višini 30 do 40 centimetrov.

Ponoči bo pretežno oblačno, padavine z nevihtami in nalivi bodo zajele vso Slovenijo. Vetrovno bo.

V petek bodo še občasne padavine. Čez dan se bo deloma zjasnilo, le na zahodu bo še ostalo pretežno oblačno. Meja sneženja bo povečini na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jugozahodni veter bo popoldne slabel. Temperature bodo povečini od 8 do 14 stopinj Celzija.

