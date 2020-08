Slovenijo že zajela silovita neurja, grozi tudi toča

Radarska slika padavin. FOTO: Meteo.si

Nevarnost toče. FOTO: Meteo.si

Napovedi vremenoslovcev, da nas čaka burna nedelja, se očitno uresničujejo. Z zahoda so se po državi že razširila neurja, za večji del Slovenije pa obstaja nevarnost toče. Iz občin Brda in Šempeter - Vrtojba poročajo o vetrolomu.Danes bo na vzhodu sprva še delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo padavine in nevihte od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 °C.Ponoči bodo padavine povsod ponehale, delno se bo razjasnilo.