Slovenijo zajeli hudi nalivi, toča, močan veter in poplave (FOTO in VIDEO)

Večji del Slovenije so v četrtek zvečer zajeli nalivi, pustošila je toča, veter je podiral drevesa in odkrival strehe, voda pa je zalivala ceste in kleti. Na območju Lenarta je zaradi udara strele izbruhnil požar. Uprava za zaščito in reševanje poroča o približno 50 večernih intervencijah večjega obsega. Najhuje je bilo na severnem, vzhodnem in jugovzhodnem delu države, neurja pa niso prizanesla niti Domžalam.Izpostavljamo nekaj dogodkov, o katerih poroča uprava za zaščito in reševanje.Neurje z vetrom je zajelo območje občine Gornja Radgona. Zaradi strele je zagorelo tudi drevo v Gornji Radgoni. Zabeležili so še 17 drugih dogodkov v šestih naseljih (poplavljene kleti, podrta drevesa in nagnjena dva telefonska drogova). Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona, Mele, Orehovci, Črešnjevci in Negova ter druge službe.Ob 17.25 je v občini Domžale močnejše neurje zajelo širše področje Jarš, Rodice in Vira ter center Domžal. Zalitih je več kleti in garaž, meteorna voda ogroža več objektov. Na 21 lokacijah so posredovali gasilci CZR Domžale ter PGD Jarše-Rodica, Vir, Študa, Ihan, Homec, Rova, Radomlje, Dob in Domžale mesto.V neurju, ki je v večernih urah zajelo del občine Brežice je prišlo do izpada oskrbe z električno energijo na širšem območju naselij Artiče-Arnovo selo.V regijskem centru za obveščanje Maribor smo v času neurja na območju Občine Lenart zabeležili en dogodek (požar objekta zaradi udara strele). Na požaru so posredovala 3 prostovoljna gasilska društva.Ob 17.25 je v občini Lukovica močnejše neurje zajelo širše področje vasi Rafolče. Zalitih je več kleti in garaž, meteorna voda ogroža več objektov. Na 16 lokacijah posredujejo so poredovali gasilci PGD Prevoje, Krašnja, Lukovica, Trojane in Blagovica. Aktiviran je bil štab Civilne zaščite občine Lukovica.V regijskem centru za obveščanje Novo mesto se je v večernem neurju na območju Občine Mirna sprožil zemeljski plaz, ki je zaprl cesto, meteorna voda in blato pa sta zalivala dvorišča stanovanjskih objektov. Na dogodkih so posredovali gasilci PGD Mirna in Ševnica ter dežurni delavci Komunale Trebnje.Okoli 19. ure je neurje zajelo območje občine Ormož. 46 gasilcev iz štirih prostovoljnih GD so s cest odstranili 5 podrtih dreves, z železniških tirov eno podrto drevo, z elektroenergetskega voda eno podrto drevo, s stanovanjskega objekta eno podrto drevo, ter iz kleti enega stanovanjskega objekta prečrpali meteorno vodo. Na stanovanjskem objektu so tudi prekrili del odkrite strehe.V regijskem centru za obveščanje Maribor so v času neurja na območju Občine Selnica ob Dravi zabeležili več dogodkov (podrta drevesa, zalite kleti, podrta drevesa, plaz). Na dogodkih sta posredovali PGD Selnica ob Dravi in PGD Slemen.Nekaj minut pred 19. uro je občino Slovenske Konjice zajelo neurje močnimi padavinami. Zalitih več stanovanjskih hiš, policijska postaja, trgovine, lokali. Poplavljenih je bilo več cest v Slovenskih Konjicah. Posredujejo gasilci PGD Slovenske Konjice, PGD Tepanje, PGD Zbelovo, PGD Draža vas, PGD Žiče in PGD Zreče.