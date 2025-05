Slovenijo zajele nevihte, ponekod grozi toča

Nekoliko močnejša nevihta potuje proti Lenartu, kjer se bo še okrepila, poroča Neurje.si. »Na severovzhodu so trenutno za to večinoma ugodne razmere, zato se lahko v prihodnji uri v Pomurju razvije kakšno krajevno neurje z močnimi nalivi ter manjšo točo ali sodro. Nevihta se pomika proti Goričkemu,« so sporočili okoli 15. ure.

Takšno je bilo stanje malo po 15. uri. FOTO: Meteo.si

V spodnjih grafikah lahko preverite, kakšno je trenutno stanje po Sloveniji:

Ponoči bodo padavine zajele vso Slovenijo

Danes bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo, možni bodo nalivi. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija.

V petek dopoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do večera ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Popoldanske temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.