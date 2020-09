Slovenijo zajele močne padavine, dele države pobelil sneg (FOTO)

Sneg v Kranjski Gori. FOTO: Egon Cokan

V zadnjih 24 urah so imeli slovenski gasilci polne reke dela. Poplavljalo je na območju Ajdovščine, Nove Gorice, Koroške, prizaneslo pa jim ni niti v okolici Maribora in občini Hoče-Slivnica. Kot ste nam sporočili bralci, pa je nekatere dele Slovenije ponoči že pobelil sneg.Oglasil se nam jeiz Kranjske Gore, pobelilo pa je tudi Roglo, pravi bralkaNekaj snega je zapadlo tudi na Veliki Planini.Danes dopoldne bo dež postopoma ponehal, najkasneje na jugu države. Ponehal bo tudi veter. Oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 °C.Jutri bo sprva delno jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla, na Primorskem pa bo lahko kakšna ploha ali nevihta. Popoldne se bo od juga znova pooblačilo, proti večeru bo začelo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne pa od 11 do 17 °C.