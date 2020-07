Pozor, grozi nam toča (FOTO)

37 stopinj v vozilu pa ni tako malo, mar ne? FOTO: Bralec Jaka

Simbolična fotografija. FOTO: Antonioguillem, Getty Images/Istockphoto

Razmere ob 16.40. FOTO: Arso, Posnetek Zaslona

Kje so danes ob 15.50 izmerili 20 stopinj Celzija ali manj



Predel, Rogla, Ratitovec, Uršlja gora, Vogel, Vršič, Zelenica, Krvavec, Kanin in Kredarica.

Slovenijo jo zajela vročina, termometri marsikje po državi kažejo 30 stopinj Celzija, ponekod tudi več. Bralec iz Ljubljane nam je poslal fotografijo, iz katere je razvidno, da je avtotermometer zaznal temperaturo 37 stopinj Celzija. A vozilo je bilo parkirano na soncu, je priznal. V prestolnici je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) malenkost več od 31 stopinj Celzija.Današnji rekord (podatki ob 15.50), zaenkrat, so izmerili v Novi Gorici. Živo srebro je sonce pognalo do oznake za 34 stopinj Celzija. Sicer pa so 32 stopinj izmerili v Bilju pri Novi Gorici, Metliki in Novem mestu, 31 v Ljubljani, Murski Soboti in Osilnici, 30 pa Gačniku, Godnju, Idriji, Iskrbi, Kranju, Litiji, Mariboru, Marinči vasi, Mežici, Ptuju, Rogaški Slatini, Trebnjem in Vedrijanu.A pozor: danes popoldne in zvečer nam grozijo nevihte, pa očitno tudi toča. Trenutno je najvišja stopnja verjetnosti za točo razglašena na Bovškem in Gorenjskem.Vremenoslovci napovedujejo, da se bo ozračje ponoči umirilo. Jutri bo spremenljivo oblačno, na zahodu pa se prve plohe in nevihte lahko zgodijo že zjutraj, drugod povečini sredi dneva in popoldne, ponekod se bodo nadaljevale tudi v noč na petek. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 stopinj Celzija.