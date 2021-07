Slovenijo zajelo neurje, številni kličejo na pomoč (VIDEO)

Velika verjetnost za pojav toče. FOTO: Meteo.si

Dele Slovenije so že zajeli nevihte in neurje, ponekod obstaja tudi velika nevarnost toče. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah. Gasilci na Štajerskem, Prekmurju in Kočevskem imajo polne roke dela. O posledicah in morebitnih poškodbah za zdaj še ne poročajo.Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, ki jih bo več v drugi polovici dneva. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 °C.Ponoči bodo padavine postopno povsod ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo ponekod po nižinah nastala kratkotrajna megla.Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 12, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 °C.