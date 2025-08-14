Slovenijo zadnje dni pogosto trese, se moramo bati česa hujšega?

V Sloveniji so manjši potresni sunki nekaj običajnega, po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) jih na območju Slovenije vsako leto nastane okrog sto. Občutljive naprave seizmologov jih zabeležijo, večinoma pa so tako šibki, da jih običajni ljudje niti ne zaznamo. Zadnje dni pa temu ni tako.

V preteklem tednu so se tla zatresla kar dvakrat. Najprej v soboto zgodaj zjutraj, ko je bil epicenter v bližini Litije, potres z magnitudo 1,8 pa so čutili prebivalci Moravč, Domžal in okolice. V torek popoldan je streslo nekoliko močneje, potres z magnitudo 2,6 je imel središče v bližini Jelšan, čutili pa so ga tudi prebivalci okoliških krajev.

Na istem območju so seizmologi enako močan potres zaznali tudi sredi julija. V noči na torek je potres prebudil tudi mnoge prebivalce Dalmacije, bil je enako močan kot tisti v bližini Jelšan, središče pa je bilo na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino v bližini kraja Livno.

A strah, da bi bilo nekoliko povečano potresno dogajanje zadnjih dni uvod v kaj večjega, je po besedah strokovnjakov Urada za seizmologijo odveč. »Nastanek šibkega potresa še ne napoveduje močnejšega. Potresov in njihove moči pa ne moremo napovedati, zato tudi ne moremo vnaprej vedeti, kdaj in kje se bo zgodil močnejši potres,« pravijo.

Od zadnjega že 11 let

Pri nas je bil sicer zadnji močnejši potres, ki je povzročil veliko gmotno škodo in vzel tudi eno življenje, pred 11 leti v Zgornjem Posočju. Njegova magnituda je bila kar 4,9, čutili pa so ga celo prebivalci Hrvaške. Še močnejši je bil sunek, ki je pred petimi leti stresel hrvaško Petrinjo. Izmerili so mu magnitudo 6,4, čutili pa smo ga tudi v Sloveniji. Oba potresa sta povzročila veliko škode na območju epicentra in širše, ob potresu v Petrinji se je denimo samodejno izklopila celo krška jedrska elektrarna, ki je od kraja oddaljena dobrih sto kilometrov.

Posočje je potres prizadel pred 11 leti. FOTO: Arso

Slovenija sicer leži na potresno precej dejavnem območju, po njenem območju namreč poteka Jadranska plošča, za katero strokovnjaki domnevajo, da se še vedno premika, a v preteklosti gradnja temu ni bila prilagojena. Manj trdne hiše, ki ne ustrezajo standardom potresno varne gradnje pa so tudi v večji nevarnosti, da tresenja tal ne bodo preživele.

Do leta 1964 v Sloveniji praktično ni bilo veljavnih predpisov o potresno varni gradnji, prvi so bili uveljavljeni tega leta, novejši leta 1981, najsodobnejši pa so obvezni za vse stavbe, zgrajene od leta 2008. Stavb, ki so oporečne s stališča potresne varnosti, je v Sloveniji okoli 12 odstotkov oziroma okoli 60.000, v njih pa biva približno vsak osmi prebivalec.

Lastniki, najemniki in nepremičnin pri nas nimajo na razpolago standardiziranih ocen potresne varnosti objektov, kot lahko denimo preverijo energetsko varčnost. Ob projektiranju pred izgradnjo predstavlja potresna analiza zaradi zahtevnosti dodaten strošek, zaradi česar projektanti, ki potresno analizo zanemarjajo, izpadejo bolj cenovno ugodni in so zato bolj konkurenčni. A v primeru, da bi območje, na katerem stoji takšna stavba, prizadel potres, bi bile posledice lahko tragične.

Najbolj ranljiva Ljubljanska regija

Potresno nevarne stolpnice v Ljubljani na Streliški ulici FOTO: Jože Suhadolnik

Najbolj ranljivo območje je Ljubljanska regija, predvsem zato, ker v njej prebiva tudi največ ljudi. V primeru, da bi bil potres z epicentrom v Domžalah ali okolici močnejši, bi bilo torej lahko zelo hudo. Da bi zmanjšali število žrtev, pa je bistveno, da se na tresenje tal primerno odzovemo in v prvi vrsti ostanemo mirni. »Potres se lahko zgodi kadarkoli in kjerkoli. Če ste takrat doma, v pisarni ali šoli ostanite v prostoru, v katerem ste. Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin. Poiščite zaklon pod masivnimi mizami in klopmi, šolskimi mizami, ali med podboji vrat v nosilnih stenah,« svetujejo na Upravi za zaščito in reševanje.

»Če takih možnosti nimate, poiščite zaklon v kotu ob notranjih nosilnih stenah prostora. Umaknite se od steklenih površin, visečih predmetov, knjižnih omar ali druge opreme, ki se med potresom lahko prevrne ali pade na vas. Zaščitite si glavo. Glavo upognite h kolenom, s komolci si zavarujte glavo in s sklenjenimi dlanmi pokrijte zatilje. Na hodnikih se stisnite k notranjim nosilnim stenam in si zaščitite glavo. Če ste v postelji, ki stoji na varnem mestu, v njej tudi ostanite, glavo pa si pokrijte z blazino. Med potresom otroci ne iščejo in ne rešujejo najljubših igrač ali hišnih ljubljenčkov, temveč rešujejo sebe,« še dodajajo.