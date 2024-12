Slovenijo streslo, tu so ga spet čutili najbolj

V četrtek, 19. 12. 2024, ob 15.51 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zaznali potres magnitude 1,5 v bližini Črnomlja, 66 km JV od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Črnomelj in Semič. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Spomnimo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v ponedeljek ob 15.58 izmerili zmeren potresni sunek z magnitudo 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče 71 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja. Intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Črnomlja in okolice.