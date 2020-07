Slovenijo spet streslo, tokrat na severu

Ob 6.35 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Črne na Koroškem, 56 kilometrov severno od Ljubljane.Po prvih podatkih so tresenje tal čutili posamezni prebivalci Črne na Koroškem, Podpece, Poljane in okoliških krajev. Urada za seizmologijo agencije za okolje ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Tla v Sloveniji se kar ne umirijo. V četrtek ob 6.26 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Ilirske Bistrice, 57 kilometrov južno od Ljubljane. Dan prej je močan potres stresel Aljasko, zaznali pa so ga tudi v ljubljanski opazovalnici Tudi pred tednom dni se je treslo, takrat ob 18.18, ko so zaznali potres magnitude 2,1 v bližini Šmarja pri Jelšah, 79 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Prejšnji petek pa je številne po Sloveniji tresenje tal zbudilo malo pred 5. uro. Potres se je širil iz bližine Kobarida . Iz Arsa so sporočili, da je imel magnitudo 3,8, portal emsc-csem.org pa je navajal magnitudo 4,2.