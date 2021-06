Slovenijo razdelili na pol, Hrvatom zmanjkal klik

Napovedi, da bo Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni razdelil Slovenijo na pol, so se uresničile. ECDC je po objavi novih podatkov o epidemioloških razmerah v Evropi Slovenijo razdelil na vzhodni in zahodni del. Vzhodni je obarvan zeleno, zahodni pa oranžno, čeprav je 14-dnevna incidenca okužb v Sloveniji 49 in izpolnjuje pogoje ECDC, da se v celoti uvrsti na zeleni seznam.Zakaj je do tega prišlo? Verjetno zato, ker je primorsko-notranjska regija v torek še vedno presegala mejno 14-dnevno incidenco. Primorsko-notranjska je imela v torek 14-dnevno incidenco 77,2, meja pa je postavljena pri 75.Kaj to v praksi pomeni za Slovence, ki živijo v zahodnem delu države in bi želeli potovati v tujino, ni točno jasno. Prav tako ni jasno, ali bo to vplivalo na potovanje. Po napovedih pristojnih, ki so danes tudi o tem spregovorili na vladni novinarski konferenci, bodo o tem, kako bodo obravnavani prebivalci zahodnega dela države, presojale druge države.Naši južni sosedje pa so se znašli v sivi coni. Zakaj? Jutarnji poroča, da bi se po vseh znanih podatkih morali znajti v zelenem, a zaradi njihove napake do tega ni prišlo. Pojasnilo Hrvaškega zavoda za javno zdravje je, da so zbrali vse podatke, a jih pozabili poslati. »Zmanjkal je en klik«. Poročajo še, da naj bi bila napaka že odpravljena in da bi morala Hrvaška na novi karti ECDC kmalu postati zelena.Sicer pa ni Hrvaška edina, ki je siva. S sivo je obarvana še Irska.