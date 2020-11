Slovenijo priporočajo ameriškim upokojencem

Življenjski stroški in stroški zdravstvenega zavarovanja naraščajo, zato številni Američani razmišljajo, da bi se po upokojitvi preselili v tujino, kjer so ti stroški nižji, okolica pa je lepa in varna. New York Post, ki navaja, da je povprečen strošek za Američane, starejše od 60 let, okoli 3500 dolarjev na mesec (okoli 2940 evrov), je na podlagi mednarodnega indeksa upokojitve in medijskega podjetja U.S. News & World Report, ki objavlja novice, mnenja in različne lestvice, sestavil seznam 12 držav, kjer je zdravstveni sistem finančno ugoden, stroški življenja pa razmeroma nizki, zato lahko Američani tam s svojim premoženjem živijo zelo lepo. Na seznamu 12 držav se je znašla tudi Slovenija.Preberite tudi:Rojstna deželaje čudovita in poceni, so zapisali. Sodeč po U.S. News & World Report, bo par, ki se po upokojitvi preseli na Bled, tam imel v povprečju 1255 dolarjev stroškov. Kako so prišli do te številke, ne pojasnjujejo, dodajajo pa, da Bled obkroža Triglavski narodni park, da imajo termalne bazene, lepe prostore za kampiranje in biološko raznolike gozdove. »Življenjski stroški so med najnižjimi v EU in imajo veliko vrednost za življenjski slog, ki ga lahko uživate,« so zapisali o življenju na Bledu za ameriške upokojence.Poleg naše dežele na sončni strani Alp so med dvanajsterico uvrstili še Vietnam, Španijo, Tajsko, Peru, Portugalsko, Kolumbijo, Malezijo, Ekvador, Mehiko, Kostariko in Panamo.