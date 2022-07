Slovenijo prekrili nevarni prašni delci: ponekod povišane vrednosti

Agencija RS za okolje (Arso) poroča o povišani ravni delcev PM10 na območju požarov in v osrednji Sloveniji. »Zaradi požarov na Krasu beležimo danes povišane vrednosti delcev na merilnih mestih Solkan, Nova Gorica, Koper, Ljubljana in Kranj. Zaradi močnejšega jugozahodnika lahko pričakujemo povišane ravni delcev tudi v osrednjem delu Slovenije.«

Bolezni dihal, srca in ožilja

Trdni delec (particulate matter – PM) je izraz za prah v zraku v nekem obdobju. Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, je njihova strupenost še večja. Dokazali so, da je prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč.

V spodnji grafiki lahko preverite, kako ravnati v primeru povišane ravni delcev PM10.