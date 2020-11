Slovenijo po ogroženosti z virusom obarvali sivo in ne rdeče (FOTO)

Države članice EU morajo vsak teden poslati koronapodatke Centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), da z barvami posodobi evropski zemljevid. Ogroženost posameznih držav se razlikuje po barvi in je lahko zelena, oranžna ali rdeča. Ob trenutni epidemiološki situaciji je večina Evrope obarvana v rdeče, a po najnovejših podatkih so Slovenijo obarvali sivo. Zakaj?Sivo so obarvane tiste države, za katero ECDC ni dobil podatkov. Poleg Slovenije je to še Slovaška. Kot so nam odgovorili z Nijz, podatke ECDC sporočajo oni. »Prišlo je do napake. Smo v navezi z ECDC in smo prosili za čimprejšnji popravek,« so povedali za Slovenske novice.V posodobljenem zemljevidu bo Slovenija zagotovo spet obarvana v rdeče, tako kot vsa Evropa z izjemo Norveške in Finske.ECDC vsak teden na novo obarva evropski zemljevid. Ključni so trije kriteriji: kolikšna je bila 14-dnevna pojavnost okužb (incidenca) na 100.000 prebivalcev, kolikšen je odstotek pozitivnih testov v preteklem tednu, upošteva pa se tudi število opravljenih testov.