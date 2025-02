Slovenijo je zajel polarni mraz: temperature se spuščajo pod –10 °C

Slovenijo je zajela izrazita hladna zračna masa, ki prinaša mrzla jutra in ledene temperature tudi čez dan. Čeprav je burja na Primorskem v slabljenju, v notranjosti države prevladujejo temperature, ki se ponekod spuščajo globoko pod ledišče.

Jutranji ledeni minimumi

Jutranje temperature so se danes ob jasnem in mirnem vremenu marsikje spustile pod –10 °C, pri čemer je izjema Gorenjska, kjer je ponoči še vztrajala oblačnost in omilila padec temperatur. Ob morju so se vrednosti gibale okoli –2 °C, kar je prav tako pod povprečjem za ta letni čas.

Najvišje dnevne temperature bodo kljub sončnim obdobjem ostale nizke – v notranjosti se bodo gibale med 0 in 3 °C, le na Primorskem bo nekoliko topleje, do okoli 8 °C.

Mraz ostaja, v notranjosti bo zapihal veter

Hladno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Jutri bo po večini sončno, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti države bo ponekod zapihal jugozahodni veter, kar lahko nekoliko omili občutek mraza, a bo hkrati prinesel povečano temperaturno raznolikost.

Jutranje temperature bodo še nižje, od –4 do –10 °C, na Primorskem pa bo znova nekoliko mileje. Čez dan bo rahlo topleje, najvišje temperature bodo segle do 6 °C v notranjosti, na Primorskem pa do 10 °C.

Do kdaj bo mrzlo?

Hladna zračna masa, ki trenutno vztraja nad Slovenijo, ima polarni izvor in je posledica premika hladnih zračnih tokov iz severa Evrope. Jasne noči brez oblačnosti omogočajo močno ohlajanje tal, zato so jutra še posebej mrzla.

V petek in soboto se bo trend nizkih temperatur nadaljeval. Jutra bodo še naprej ledena, čez dan pa bodo temperature počasi naraščale. Ob koncu tedna bo več oblačnosti, predvsem v zahodni in južni Sloveniji, kar bi lahko nekoliko omililo temperaturne ekstreme.

Burja popušča, a občutek mraza ostaja

Na Primorskem je burja že začela slabeti, kar pomeni, da bodo tam temperature lažje dosegale dvomestne vrednosti. Kljub temu se občutek mraza zaradi vetra in nizke vlažnosti zraka ohranja. V Kvarnerju bo burja dokončno ponehala v četrtek popoldne.

Čeprav se bodo dnevne temperature postopoma višale, bodo jutranji minimumi še naprej ostali izrazito nizki. Mrzli val se bo počasi umikal šele proti koncu tedna, ko bo jugozahodni veter prinesel nekoliko blažje temperature.