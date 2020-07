Slovenijo je ponoči precej močno streslo

Potres se je zgodilo malo pred 5. uro. FOTO: Arso

Mnoge v Sloveniji je danes zgodaj zjutraj, malo pred 5. uro, prebudilo tresenje tal. Agencija RS za okolje (Arso) poroča, da nas je stresel potres magnitude 3,8, medtem ko znani portal za potrese Emsc-csem.org navaja magnitudo 4,2. Potres se je širil iz bližine Kobarida (na portalu Arsa navajajo, da je bilo nadžarišče 5 kilometrov stran od Bovca), 79 kilometrov zahodneje od Ljubljane.Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Da so ga čutili, je Arsu javilo že 1616 ljudi z različnih koncev Slovenije.Po omenjenem potresu sta se zgodila še dva manjša, in sicer ob 5.11 (magnitude 1,1) in ob 6.08 (1,4). Oba sta imela nadžarišče tri kilometre stran od Bovca.