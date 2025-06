Slovenijo čakajo visoke temperature in lokalna neurja: tu bo nevarnost debelejše toče

Prvi dnevi meteorološkega poletja so postregli z izrazito toplim vremenom in nadpovprečno visokimi temperaturami, a nad delom Slovenije danes prežijo tudi nevarna neurja. Po napovedih Agencije RS za okolje (ARSO), portala Neurje.si in vremenskega obvestila Meteoinfo Slovenija bodo današnje vremenske razmere marsikje napete, predvsem v severozahodni in severovzhodni Sloveniji, kjer se lahko pojavijo močnejše nevihte, tudi s točo večjih dimenzij.

Po podatkih Neurje.si se nad našimi kraji zadržuje območje visokega zračnega pritiska, ki načeloma pomeni stabilno vreme. A to stabilnost moti oslabljena fronta, povezana s ciklonom nad Severnim morjem, ki se pomika čez Alpe. Že tretji dan zapored v Avstriji nastajajo močne nevihte – danes pa se lahko ena izmed njih oblikuje tudi tik ob meji s Slovenijo.

Možna je pot nevihte, ki bi se iz Avstrije prek Prekmurja pomaknila na Madžarsko, kar dodatno potrjuje opozorilo Meteoinfo Slovenija. V obvestilu, izdanem danes ob 9. uri, opozarjajo, da velja od 12. do 22. ure povečana nevarnost lokalnih neviht, ki se bodo gibale iz zahoda proti vzhodu (Z–V) zmerno hitro. Poudarjajo, da je predvsem nad Prekmurjem in Slovenskimi Goricami možna nastanek močnejših neurij s silovitejšim nevihtnim pišem, močnimi nalivi in debelejšo točo.

Trenutni pregled razmer po Sloveniji

Danes čez dan bo v severni in zahodni Sloveniji spremenljivo oblačno, drugod pa delno jasno. Pogoji za nastanek konvekcije bodo zaradi visoke konvektivne energije (CAPE) in ugodnega vetrovnega striga idealni za razvoj močnih neviht, tudi supercelic. Čeprav bo večino države spremljalo sonce in poletna vročina, bodo severna območja Slovenije danes še posebej ranljiva za neurja.

Vročinski val se nadaljuje

ARSO ob tem poroča, da se meteorološko poletje začenja z vročinskimi rekordi. Včeraj so temperature ponekod presegle 30 °C, najvišja je bila izmerjena v Dobličah pri Črnomlju – kar 31,2 °C. Visoke temperature so beležili še v Celju, Slovenskih Konjicah, Trebnjem, Novem mestu in drugod. Čeprav bo danes nekoliko manj vroče, se bo od srede dalje temperatura ponovno približala oziroma presegla 30 °C, predvsem na vzhodu države. Najbolj vroče bo predvidoma v soboto, ko naj bi se temperature marsikje povzpele do 32 °C.

Kmetje, pozor: pogoji idealni za sušenje sena

Jugozahodni vetrovi bodo v tem tednu prinašali suh in zelo topel zrak iz Sredozemlja in severne Afrike. Ob sončnem vremenu in nizki relativni zračni vlagi bo to idealen teden za sušenje sena. Kljub občasnim nevihtam na severu, večjega deževja ni na vidiku.

Kaj nas čaka ob koncu tedna?

V nedeljo zvečer ali v noči na ponedeljek naj bi Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo prinesla nekaj osvežitve. Padavine bodo omejene, a jih ni povsem izključiti, predvsem v severni polovici države. Že v začetku naslednjega tedna pa naj bi se ponovno vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom v višinah.