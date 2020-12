Slovenijo bo zamedlo, prižgan oranžni alarm

Močno bo pihalo

Za zahodni del države je prižgan oranžni alarm. FOTO: Arso

Nič kaj obetaven vstop v novo leto

Na zadnji ponedeljek v letu 2020 so se v številnih delih Slovenije zbudili v belo jutro. V nadaljevanju oblačnega dneva bo po nižinah dež prehajal v dež, predvsem na Gorenjskem pa je napovedana krepka odebelitev snežne odeje. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, morje lahko poplavi nižje dele obale.Nad Evropo je obsežni in globoki ciklon Bella s središčem nad Britanskim otočjem, vremenska fronta pa je že dosegla Alpe in bo popoldne prešla naše kraje. Dopoldne bodo padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V bližini morja bo deževalo, drugje sprva snežilo. Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice. Zvečer bodo padavine oslabele.Na severozahodu lahko do večera zapade 40 do 60 centimetrov snega. Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo.Ob morju bo od poldneva do večera pihal močan jugo. Najvišje hitrosti bodo do 90 kilometrov na uro. Zelo vetrovno bo tudi v višje ležečih krajih jugozahodne Slovenije. Med 7. in 12. uro ter med 17. in 22. uro bo morje ob sočasni visoki gladini in visokem valovanju poplavilo nižje dele obale. Ob tem bo najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu.Marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugje od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), ki je za zahodni del države prižgala oranžni, drugi najvišji alarm.V torek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, najmanj jih bo na vzhodu. Po nižinah bo povečini deževalo. Predvsem v severovzhodnih krajih ter na zahodu bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od v severni Sloveniji od –3 do 1, drugje od 2 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 0, drugje od 2 do 8, ob morju do 11 stopinj Celzija.V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in bolj suho vreme, a občasno bodo še možne krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne.Tudi ob koncu leta 2020 in v začetku novega leta bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki pa časovno in krajevno še niso dobro napovedljive. Meja sneženja se bo občasno lahko približala nižinam. Temperature po nižinah bodo zjutraj večinoma okoli 0, čez dan pa do 5 stopinj.