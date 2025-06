Slovenijo bo zajel vročinski val! Gregorčič napoveduje do 37°C

Če bodo temperature po Sloveniji ob koncu tega tedna sicer poletne, a hkrati dokaj prijetne, pa se bo v začetku prihodnjega tedna vročina iznad jugozahodne Evrope razširila tudi proti Alpam, srednji Evropi, severnemu Sredozemlju in Balkanu, nam je zaupal meteorolog Brane Gregorčič.

»Tako lahko od ponedeljka pa vsaj do petka pričakujemo dokaj izrazit vročinski val tudi povsod po Sloveniji. Vročina se bo iz dneva v dan nekoliko stopnjevala, tudi na račun vse višjih jutranjih temperatur. Po izračunih tako ECMWF, kot NCEP modelov lahko med 23.6. in 27.6. po nižinah pričakujemo popoldanske temperature med 32 in 37 °C, srednje dnevne temperature pa bodo predvidoma kar okoli 8 °C nad povprečjem,« je pojasnil.

Zaradi odsotnosti padavin se bodo zaostrile tudi sušne razmere, se bo pa v drugi polovici tedna nekoliko povečala možnost vročinskih neviht. Stopnjo vremenskih opozoril bodo na Agenciji RS za okolje sproti prilagajali razmeram.