Slovenija se trese: danes že tretji potres

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zabeležili že tretji potres. Ob 17.06 se je znova streslo v bližini Črnomlja, 65 km jugovzhodno od Ljubljane. Potres je imel magnitudo 2,3.Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci naselij med Črnomljem in Novim mestom. Intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Potres magnitude 2,9 so ob 13.39 zabweležili tudi v bližini Metlike, 90 km jugovzhodno od Ljubljane. Čutili so ga posamezni prebivalci obmejnega območja med Črnomljem in Krškim.