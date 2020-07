Sloveniji svetujejo: Dvignite starost za upokojitev na 67 let

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Sloveniji priporoča dvig upokojitvene starosti za financiranje zdravstvene blagajne, indeksacijo pokojnin, sistem malusov in bonusov. V poročilu Slovenijo opozarja tudi na ogroženost dolgoročne fiskalne vzdržnosti zaradi stroškov pokojnin in drugih, s staranjem povezanih izdatkov.



Priporočila o zvišanju upokojitvene starosti so bila že zapisana v beli knjigi, ki bo podlaga za pokojninsko reformo. Do zdaj niti reforma iz leta 2013 niti lanskoletni popravki pokojninske zakonodaje niso bili dovolj, da bi se upokojitvena starost v Sloveniji zvišala, poroča Radio Slovenija.



In kaj pravi politika? Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je povedal: »Za zdaj smo ocenili, da samo zvišanje na 67 let ne bi prineslo pozitivnih učinkov. Naš cilj je povečati delovno aktivnost starejših od 55 let na trgu dela.«



Povprečna starosti upokojevanja v OECD je 64 let za ženske, 65 let za moške, v Sloveniji pa se ženske v povprečju upokojujejo pri 60 letih, moški pri 62.



OECD predvideva, da bodo do leta 2055 odhodki, povezani s staranjem, v Sloveniji narasli bolj kot v večini drugih evropskih držav, zato opozarjajo, da se mora pokojninski sistem pripraviti na staranje prebivalstva, piše STA. Predvideva se, da se bo primanjkljaj v javnem pokojninskem sistemu potrojil. Da bi pokrili sistemsko vrzel v financiranju, bi se morali že zdaj veliki medgeneracijski transferji še povečati, so izpostavili. Vzdržnost bi po njihovih navedbah med drugim okrepila poznejše upokojevanje in bolj razvit drugi pokojninski steber.