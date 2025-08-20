PRIHAJAJO NEURJA

Slovenijo zajele nevihte, Arso svari pred močnimi nalivi in točo (FOTO)

Preverite, kje bo najhuje.
Fotografija: Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi in močni vetrovni sunki. FOTO: Getty Images/istockphoto
Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi in močni vetrovni sunki. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. B.
20.08.2025 ob 09:13
20.08.2025 ob 10:37
N. B.
20.08.2025 ob 09:13
20.08.2025 ob 10:37

»V zgodnjih jutranjih urah se je v okolici Benetk razvila močnejša supercelična nevihta, ki se počasi pomika proti Istri. Radarska odbojnost nakazuje pojav velike toče in močnega naliva,« je ob 9. uri sporočila Agencija RS za okolje (Arso).

Kakšna je trenutna vremenska situacija, si oglejte spodaj:

Trenutna verjetnost pojavljanja toče:

Arso sicer napoveduje, da se bo dopoldne oblačnost širila proti vzhodu, od zahoda se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 °C.

Da nad Istro ne prihaja nič dobrega, svarijo tudi hrvaški vremenoslovci:

Nevarnost tudi na Hrvaškem. FOTO: Istramet/fb
Nevarnost tudi na Hrvaškem. FOTO: Istramet/fb

Jutri bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj jih bo v vzhodnih krajih. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 27 °C.

Portal Neurje.si opozarja, da bo zaradi ciklona nad Genovskim zalivom vreme še posebej nestabilno. V zahodni Sloveniji lahko pričakujemo močna neurja, silovite nalive, točo, vetrovne sunke in hudourniške poplave.

