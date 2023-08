Sloveniji grozijo poplave: najhujše pričakujejo ob teh rekah

Za Slovenijo danes sveti oranžno opozorilo (razglašeno je tudi za petek, za del Slovenije še v soboto). Tokrat ne zaradi silovitih neurij s točo, ki smo jim bili skoraj vsakodnevno priča v preteklih dneh, nas bo pa izdatno namočilo.

Kot smo poročali, Agencija RS za okolje napoveduje, da na severozahodu države utegne pasti od 100 do 125 milimetrov padavin v 24 urah, na Primorskem od 50 do 85, drugod po državi od 50 do 75. Nič boljše ne bo niti v petek.

Center za obveščanje je zaradi res slabih napovedi poslal izredni informativni bilten, v katerem svarijo celo pred poplavami. Čez dan se zdi, nam bo vreme prizaneslo, popoldne ali zvečer pa se bodo nad našo državo zgrnili črni oblaki.

Katere reke se bodo razlivale

»V noči na petek bodo sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v severni in osrednji Sloveniji. Naraščanje rek se bo v petek čez dan stopnjevalo in razširilo na večji del države,« napovedujejo. Nadaljujejo takole: »Sprva so verjetne poplave hudournikov in manjših rek, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, v Posavju, v porečju Savinje in Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije.«

Pričakuje se poplavljanje mnogih rek. FOTO: Arso

Poplave se bodo predvidoma nadaljevale, ponekod še stopnjevale, tudi v soboto: »V tem času bo na območjih z močnejšimi nalivi poplavila tudi padavinska voda v več delih države.«

Kako se pripraviti

Arso svari, da so v času izdatnejših padavin verjetne motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo, tudi s pitno vodo. Izključeni niso niti zemeljski plazovi.

Če živite blizu vode, poskrbite za svoje premoženje: »Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte trend vodostaja in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.«