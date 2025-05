Sloveniji grozi toča! Pozor, padala bi lahko v več pokrajinah

Slovenijo je danes popoldne zajelo poslabšanje vremena, ki prinaša lokalne nevihte, močnejše nalive in skrb vzbujajočo možnost toče, predvsem na območju Bovškega in Gorenjske. Medtem ko se v vzhodni Sloveniji še drži veter s severovzhoda, jug države že čuti vpliv jugozahodnega vetra in obsežnih padavin, navaja Agencija RS za okolje (ARSO)

Največja nevarnost po navedbah portala meteo info trenutno grozi severozahodnim predelom države – predvsem Bovškemu in delu Gorenjske. Na teh območjih se razvijajo nevihtni oblaki z značilnostmi, ki pogosto spremljajo pojav toče: močna konvekcija, hitro dvigovanje toplega zraka in prisotnost vlage.

Prebivalci in obiskovalci ogroženih območij naj bodo pozorni na vremensko dogajanje in spremljajo opozorila v realnem času. Toča lahko povzroči veliko gmotno škodo – od poškodovanih vozil in poljščin do nevarnosti za ljudi na prostem.

Umiritev šele proti koncu tedna

Današnje popoldne in večer bosta po napovedih vremenoslovcev minila v znamenju občasnih krajevnih padavin in neviht, ki bodo najpogostejše v zahodni polovici Slovenije. Temperature bodo za začetek maja precej nizke – večinoma okoli 10 °C, na jugovzhodu do 15 °C, ob morju pa še znosnih 22 °C.

Tudi torek bo prinesel oblačno in nestanovitno vreme, z možnostjo neviht predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Temperature bodo malenkost višje, a še vedno precej pod sezonskim povprečjem – med 12 in 16 °C, ob obali do 18 °C.

Previdnost velja vse do četrtka

Po trenutnih obetih se bo takšno vreme obdržalo vse do četrtka. Meteorologi napovedujejo pretežno oblačne dni, s krajevnimi padavinami, ki bodo najverjetnejše v zahodnih in južnih delih države. Temperature bodo ostale pod povprečjem za začetek maja, veter pa bo ponekod še dodatno povečeval občutek mraza.

Kako se zaščititi pred točo

Da bi omejili posledice morebitne materialne škode, je dobro upoštevati spodnja priporočila:

umaknite vozila v garaže ali pod nadstreške,

zaščitite občutljive rastline in poljščine s ponjavami ali mrežami,

spremljajte radarske in opozorilne karte,

previdni bodite pri aktivnostih na prostem.

Narava znova kaže zobe, zato previdnost nikakor ni odveč.

Ohladitev tudi v sosednjih državah

Vremensko poslabšanje ne pesti le Slovenije. Tudi sosednje pokrajine poročajo o padavinah, nevihtah in občutnem padcu temperatur. Jutri bo povsod prevladovalo razmeroma hladno, oblačno vreme, padavine pa bodo nekoliko redkejše vzhodno od Slovenije.

Ali toča pada tudi pri vas? Pošljite nam fotografijo in pripišite lokacijo.