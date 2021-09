Sloveniji grozi nevarnost: poglejte, kaj napovedujejo vremenoslovci

Oranžno opozorilo

Kakšen vikend je pred nami?

Po dolgem obdobju suhega in toplega jesenskega vremena so ponoči Slovenijo zajele padavine. Agencija za okolje RS (Arso) poroča, da je bilo največ padavin na zahodu – od 20 do 70 mm. »Dobro je namočilo dele Vipavske doline, območje Ilirske Bistrice in Posočja, kjer je krajevno padlo tudi nad 100 mm. Predvsem v vzhodni Sloveniji so bile padavine skromne, a dežja še ni konec,« so zapisali.Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano nevarnost pojavljanja zemeljskih plazov v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, lahko tudi drugje. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočij. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na zastajanje vode, so opozorili na Geološkem zavodu Slovenije.Slovenijo je po nadpovprečno toplem vremenu doslej v septembru in daljšem sušnem obdobju zajelo deževje, pri čemer so mogoče nevihte z močnimi nalivi. Agencija RS za okolje (Arso) je za danes dopoldne za južno polovico države izdala oranžno vremensko opozorilo.Meteorne vode ponekod že povzročajo težave. Zjutraj je v naselju Kal v občini Pivka meteorna voda zalila jašek na dvorišču. Okoli 100 litrov vode so prečrpali tamkajšnji gasilci, navaja center za obveščanje.Danes bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu sprva tudi nevihtami. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 °C.Ponoči se bo delno zjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 °C. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno in večinoma brez padavin. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 °C.V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji. Ob morju bodo tudi nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami.Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje, vremenska fronta se pomika prek naših krajev. V višinah se nad nami še zadržuje razmeroma topel in vlažen zrak.