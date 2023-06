Sloveniji dodatni sedež v Evropskem parlamentu? Takšen je novi predlog

Sloveniji se obeta dodatni, deveti poslanski sedež v Evropskem parlamentu. Če bo vse potekalo brez zapletov, se bo v prihodnjem mandatu skupno število evropskih poslancev povečalo s 705 na 716. Predlog o povečanju skupnega števila je sinoči sprejel odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve, potrjen pa mora biti še na parlamentarnem plenarnem zasedanju, ki bo na sporedu predvidoma v četrtek. Zadnjo besedo bo imel Evropski svet, poroča Delo.

Na evropske volitve se bomo podali prihodnje leto od 6. do 9. junija. Predlog glede sprememb in razdelitve sedežev je bil podan zaradi demografskih sprememb v EU. Po dva dodatna poslanca bi dobili Nizozemska in Španija, po enega pa ob Sloveniji še Avstrija, Danska, Finska, Irska, Latvija in Slovaška.

Slovenijo v Evropskem parlamentu trenutno zastopajo Milan Zver (SDS), Romana Tomc (SDS), Franc Bogovič (SLS), Milan Brglez (SD), Matjaž Nemec (SD), Klemen Grošelj (GS), Irena Joveva (GS) in Ljudmila Novak (NSi).