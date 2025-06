Slovenije niti iz Afrike nihče ne povoha? Molk pri Golobu, Fajonova pa: Slovenija rešuje ugled zahoda

Pred časom so veliko prahu dvignile besede uglednega mednarodnega pravnika Dr. Mihe Pogačnika, ki se je odzval na nedavni obisk indijskega predsednika pri Hrvatih. Tako je bil kritičen do slovenske diplomacije, saj je ocenil, da »Goloba in Fajonove ne obišče nobeden, niti iz najbolj zakotnih delov Afrike«.

»Slovenija rešuje ugled zahoda«

Mi smo se za komentar obrnili na UKOM, urad vlade za komuniciranje, a za zdaj njihova odziva še nismo prejeli. Sporočilo s prošnjo za komentar navedb dr. Pogačnika smo jim sicer poslali 19. junija. No, so se pa na našo prošnjo za odziv odzvali v službi za strateške komunikacije ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

V mednarodni skupnosti nam priznavajo, da Slovenija v svetu, kjer so dvojni standardi postali rak rana mednarodnih odnosov, rešuje ugled zahoda.

Tako so nam sporočili, da se je ministrica Tanja Fajon nazadnje dvostransko srečala z indijskim zunanjim ministrom Subrahmanyamom Jaishankarjem marca letos v okviru udeležbe na konferenci Raisina Dialogue v Indiji. Dodali so še, da se je Slovenija z angažirano in načelno zunanjo politiko v zadnjih letih utrdila na svetovnem geopolitičnem zemljevidu. V mednarodni skupnosti nam priznavajo, da Slovenija v svetu, kjer so dvojni standardi postali rak rana mednarodnih odnosov, rešuje ugled zahoda.

»To dokazujemo z doslednim zavzemanjem za spoštovanje mednarodnega prava ter tudi z aktivnostmi in nastopi v Varnostnem svetu OZN, kjer zadnje leto in pol sedimo za najvplivnejšo diplomatsko mizo na svetu. Naše zunanjepolitično delovanje je postalo globalno, saj smo z različnimi aktivnostmi - naj gre za gospodarsko, kulturno, znanstveno ali razvojno diplomacijo - prisotni po celem svetu. Posebej nas veseli, da smo v zadnjih treh letih diplomacijo uspeli okrepiti tudi z odprtjem novih diplomatsko-konzularnih predstavništev: v Alžiriji, Etiopiji in na Filipinih.«