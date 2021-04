Slovenija zmrzuje: tu so namerili celo -20 stopinj Celzija

Preko dneva topleje, jutra bodo hladna

Kot so v preteklih dneh že napovedovali vremenoslovci, smo se danes zbudili v zelo mrzlo jutro. Po včerajšnjem sneženju so se danes temperature močno spustile, povsod po Sloveniji so bile pod lediščem. Takšnega mraza nismo imeli niti pozimi.Kot so sporočili z Agencije za okolje RS, je bilo najhladneje v Novi vas na Blokah: tam so namerili kar -20,6 stopinj Celzija! To je tudi novi temperaturni rekord v aprilu. Prejšnjega so namerili 4. aprila, leta 1970, prav tako v Novi vasi: bilo je -18.Zelo mrzlo je bilo tudi na Babnem polju in v Zadlogu: -19. Na Kredarici je bilo -17 stopinj.Zmrzovalo je tudi podrugod po Sloveniji: v Logatcu in Kočevju so namerili -12 stopinj, v Črnomlju -11, v Novem mesto -6, v Celju -5, v Ljubljani in Biljah -4. Pod ledišče so se temperature spustile tudi ob morju: v Sečovljah so namerili -2 °C.Na Arsu so še zapisali, da je Ljubljani rekord preprečila megla oz. nizka oblačnost v drugem delu noči; vseeno pa je bilo z -4,4 stopinje to najhladnejše aprilsko jutro po letu 1956 (takrat -5,3 v mnogo manj pozidani okolici).Sicer pa so ledene temperature zabeležile vse merile postaje po Slovenije, z le eno izjemo: v Markovcu pri Kopru je bila najnižja temperatura 1,3 °C.Z Arsa so tudi sporočili, da se bo hladno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Zlasti jutra bodo zelo mrzla za ta čas, povsod po državi bo danes in v četrtek možna pozeba. Petkovo bo manj mrzlo, predvsem v notranjosti bo še možna pozeba.Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) se bo po torkovi spomladanski snežni pošiljki ponoči povsod zjasnilo. Dnevne temperature bodo prijaznejše, segle naj bi vse do devet, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale kratkotrajne, predvsem snežne plohe.Sodeč po napovedi Arsa se bodo dnevne temperature v notranjosti države proti koncu tedna spet približale 15 stopinjam Celzija, izrazitejše otoplitve pa do sredine meseca po trenutnih kazalcih še ni pričakovati.