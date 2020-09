Slovenija zdrsnila na rdeči seznam, preverite, kje je še bistveno slabše

Rdeči seznam zadnjič posodobljen 30. avgusta

Številke za rdeči seznam, a so na zelenem

Slovenija je mejo za uvrstitev na rdeči seznam določila pri vrednosti 40. FOTO: S. N.

V Evropski uniji, pri tem upoštevamo še države partnerice evropskega gospodarske prostora, so le štiri države, ki zadoščajo kriteriju, ki ga je Slovenija uporabljala za uvrstitev na zeleni seznam – do 10 okuženih z novim koronavirusom v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev. To so Latvija (4,20), Ciper (4,50), Lihtenštajn (7,80) in Finska (9,10). Vse ostale države imajo to vrednost precej višjo (koliko znaša za posamezno državo, preverite v tabeli, ki jo prilagamo na koncu članka).Po zadnjih objavljenih podatkih Evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC) je trenutno daleč najslabše v Španiji (270,70), sledita ji Francija (153,90) in Češka (111).Ne glede na slabšanje epidemiološke slike v različnih državah se vlada Slovenije ni odločila za popravek rdečega seznama (vlada je nanj uvrščala države, ki so imele več kot 40 novookuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev). Ta je bil zadnjič posodobljen 30. avgusta, je razvidno z uradne spletne strani gov.si. Tako sta prej omenjeni Francija in Češka kljub izredno slabim številkam, ki ju uvrščajo na sam rep med državami EU (slabša je le še Španija), še vedno na rumenem seznamu.Na slovenskem zelenem seznamu najdemo med drugimi Avstrijo (69,10), Madžarsko (65) in Združeno kraljestvo (51,10). Vse tri imajo vrednost kazalnika takšno, da bi mora biti že na rdečem seznamu, a se jih vlada ni odločila prestaviti niti na rumenega.Moramo priznati, da je ob občutno več testih več primerov novega koronavirusa zaznati tudi pri nas. Zaradi tega je kazalnik za Slovenijo poneslo čez vrednost 40, kar pomeni, da po lastnem kriteriju na rdeči seznam sodimo tudi sami.