Slovenija zaskrbljena zaradi množičnih pobojev v Siriji

Slovenija je zaskrbljena zaradi nasilja v Siriji, od koder zadnje dni prihajajo poročila o spopadih, ki jih spremljajo poboji civilistov. Zunanje ministrstvo je v nedeljski objavi na omrežju X vse vpletene pozvalo k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava ter suverenosti Sirije.

»Slovenija je zelo zaskrbljena zaradi rastočega nasilja v obalnih regijah Sirije, vključno z napadi na verske in etnične manjšine,« je sporočilo MZEZ.

Vse strani so pozvali, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, zaščitijo civiliste in zagotovijo dostop humanitarne pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Obenem so pozvali k spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Sirije ter h gradnji možnosti za mirno in vključujočo tranzicijo.

Poziv ministrstva sledi večdnevnim spopadom novih sirskih oblasti in njihovih zaveznikov z borci iz vrst alavitske skupnosti, ki ji pripada tudi nekdanji predsednik Bašar al Asad, ki je pobegnil v Rusijo.

Civilisti tarča množičnih pobojev

Po zadnjih navedbah nevladne organizacije Sirski observatorij za človekove pravice je bilo od četrtka na severozahodu države ubitih skupno 1311 ljudi, veliko večino žrtev pa predstavljajo civilisti, ki naj bi bili tarča množičnih pobojev.

Na pobudo ZDA in Asadove zaveznica Rusije bodo predvidoma danes na to temo za zaprtimi vrati potekala izredna posvetovanja Varnostnega sveta ZN, katerega del je tudi Slovenija.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je sicer v začetku februarja obiskala Sirijo in se srečala z začasnim predsednikom Ahmedom al Šaro in zunanjim ministrom Asadom Hasanom al Šajbanijem. Obisk je označila kot odraz solidarnosti Slovenije s sirskim ljudstvom ter se zavzela za vključujoč prehod in državo po meri vseh prebivalcev.