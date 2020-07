Slovenija žaluje, umrla je Melita Vovk

Zavidanja vredna kariera

Melita Vovk, akademska slikarka in vsestranska umetnica. FOTO: Jure Eržen, Delo

V 93. letu je umrla akademska slikarka in častna občanka Občine Bled. Posvečala se je slikarstvu, grafiki, risbi, ilustraciji, scenografiji, kostumografiji in karikaturi. Skupaj je ilustrirala več kot 80 knjig.Melita Vovk se je rodila 14. junija 1928 v znameniti blejski gostinski in hotelirski rodbini. Študirala je na Akademiji za uporabno umetnost v Ljubljani ter v letih 1951–1953 nadaljevala na specialki za grafiko pri profesorju, kjer je opravila tri semestre. Diplomirala je leta 1972 pri profesorjuLeta 1953 je z drugimi slikarji osnovala Grupo 53, ki so jo sestavljali šein. Učila je na nižji gimnaziji na Bledu, bila je višja strokovna sodelavka za scenografijo na Akademiji za igralsko umetnost, delovala je tudi kot svobodna umetnica. Upokojila se je leta 1984. Sama je povedala, da je umetniško žilico podedovala po materi, hčeri, slovite slovenske operne pevke v Zagrebu.Težišče njenega dela je bila ilustracija. Tako pri delu za mlade in odrasle kot v osnutkih za sceno in kostume se je z bogato likovno ustvarjalno domišljijo in poglobljenim razumevanjem vživljala v literarne predloge. Portretirala je ob kongresih PEN na Bledu, srečala se je sin, kot prva je ilustrirala pravljico Juri Muri v AfrikiNapisala je tudi več duhovitih potopisov in jih opremila z lastnimi risbami ter vrsto strokovnih člankov in spominskih zapiskov. Široka razgledanost, živo zanimanje za družbena dogajanja in vsebino medčloveških odnosov so jo z njej lastno človečnostjo, smislom za humor in blago ironijo ter kritičnostjo vodila pri likovnem in publicističnem delu, so zapisali na blejski občini.