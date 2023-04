Slovenija žaluje, umrl je Janez Winkler

V nedeljo zvečer je umrl Janez Winkler, miličnik in policist, eden izmed treh ustanoviteljev maratona Franja in njen dolgoletni predsednik, poroča Delo. Rodil se je leta 1928, pri 15 letih je šel v partizane in bil eden zadnjih pripadnikov partizanske generacije. Po izobrazbi je bil pravnik.

Janez Winkler. FOTO: Blaž Samec, Delo

Jeseni 1944 je bil deportiran v Nemčijo, v taborišče Dachau. V času študentskega gibanja je vodil ljubljansko policijo in bil je eden izmed treh ustanoviteljev maratona Franja ter njen dolgoletni predsednik. Leta 2021 je bil razočaran nad ravnanjem policije s protestniki, ki so demonstrirali proti Janševi vladi. Občasno se je tudi sam udeleževal protestov na Prešernovem trgu.

Še pred tedni podpisoval peticijo

Pred nekaj tedni je podpisal peticijo za mir v Ukrajini. Umrl je v nedeljo zvečer, njegovo smrt je potrdila družina, še piše Delo.