Nič kaj spodbudno: pozitiven vsak četrti

V četrtek je bilo opravljenih 5.198 PCR testov, od tega jih je bilo pozitivnih 1.279 oziroma 24,6 odstotka. Opravili so še 20.564 hitrih testov. Umrli so še trije ljudje.



Število aktivnih primerov je naraslo na 13.911 (skoraj 250 več kot dan prej), zvišalo se je tudi povprečje zadnjih sedmih dni in sicer po podatkih covid 19 sledilnika za 1,7 odstotka na 938,6. Po podatkih vlade sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb znaša 932.



V bolnišnicah je 618 covid 19 pacientov (19 več kot dan prej), od tega jih 139 potrebuje intenzivno nego (deset več kot dan prej).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: