Slovenija več za obrambo po Trumpovem preobratu? Golobova koalicija: Brez komentarja!

Koalicija po današnjem sestanku ni želela komentirati morebitnega povečanja obrambnih izdatkov in mednarodnih razmer po preobratu v zunanji politiki ZDA.

Več bo znano, ko se bo Golob vrnil s četrtkovega izrednega zasedanja evropskih voditeljev

Minister za gospodarstvo in vodja koalicijske stranke SD Matjaž Han je po današnjem sestanku koalicijskih partnerjev povedal, da se niso pogovarjali o geopolitičnih temah, temveč so se posvetili drugim zadevam. Po njegovih besedah bo več jasno po tem, ko se bo premier vrnil s četrtkovega izrednega zasedanja evropskih voditeljev, v ospredju katerega bosta nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti članic EU.

Izredni vrh bo sledil vrsti neformalnih srečanj voditeljev evropskih in drugih držav, povod za katera je bil nedavni preobrat v zunanji politiki ZDA.

Evropska komisija je ob tem danes predstavila načrt za ponovno oborožitev Evrope, predsednica komisije Ursula von der Leyen pa je napovedala 150 milijard evrov posojil za naložbe držav članic v obrambo.

Po besedah predstavnikov koalicije bodo o tem govorili po četrtkovem izrednem zasedanju voditeljev članic EU, ki se ga bo udeležil premier Robert Golob, šele nato bodo oblikovali skupna stališča.

Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem

poudarila, da Levica še vedno nasprotuje »povečevanju izdatkov za nakupe orožja, proti sodelovanju v oborožitveni vojni in militarizaciji družbe«.

Golob za sredo sklical srečanje pred vrhom v Bruslju

Premier Golob je ob tem za sredo sklical srečanje s ključnimi deležniki, na katerem bodo govorili o temah izrednega vrha v Bruslju, so v ponedeljek potrdili v njegovem kabinetu. Na srečanju naj bi med drugim sodelovali veleposlanik pri Natu Andrej Benedejčič ter predstavniki ministrstva za obrambo.