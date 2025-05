Slovenija v večji nadzor na mejah tudi v času poletnih počitnic, razlogi pa ...

Po današnji seji vlade je potekala novinarska konferenca, na kateri je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar predstavil odločitev o podaljšanju nadzora na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Sosednji državi o tem ukrepu že seznanjeni.

Minister Poklukar je pojasnil, da se Slovenija za podaljšanje nadzora odloča v skladu s šengenskimi pravili, razlogi pa ostajajo podobni kot v preteklosti.

Med glavnimi so: poslabšanje varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu, vojna v Ukrajini, kompleksne razmere na Zahodnem Balkanu in stopnja ogroženosti zaradi terorizma, ki je v Sloveniji ocenjena kot srednja, v nekaterih drugih državah EU pa visoka.

Nadzor bo še naprej potekal na določenih točkah ob meji s Hrvaško in Madžarsko, ki jih Slovenija določa samostojno.

Nadzor na mejah trenutno velja do 21. junija.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. Takrat je namreč iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija, ki ga tako kot Slovenija vseskozi podaljšuje.

Ukrep ne bo oviral počitniškega prometa

Minister je zagotovil, da začasni nadzor ne bo bistveno vplival na pretočnost prometa, zlasti za potnike, ki se po dopustu na Hrvaškem vračajo v druge države članice EU. Tudi v preteklih letih so tovrstni ukrepi omogočili nemoten pretok oseb, hkrati pa so učinkovito pripomogli k zajezitvi nezakonitih migracij.

Kot je poudaril Poklukar, je Slovenija prejela diplomatsko noto Italije, ki je prav tako podaljšala nadzor na svojih notranjih mejah.

Ob tem je zagotovil, da prebivalstvo obmejnih območij ne poroča o večjih težavah, povezanih z nadzorom ali prehajanjem meje.

Slovenija, Hrvaška in Italija uspešno sodelujejo pri omejevanju tihotapljenja ljudi in delovanja kriminalnih združb, ki čez Zahodni Balkan vodijo poti nezakonitih migracij proti Zahodu, je pojasnil Poklukar.

Policija je letos prijela večje število tihotapcev in razbila več kriminalnih združb, ki so se ukvarjale z organiziranim prevozom tujcev čez slovensko mejo. Po besedah ministra je bila ena od večjih operacij še posebej uspešna, saj je razkrinkala obsežno mrežo tihotapcev, ki je iz držav Zahodnega Balkana vodila do Italije.

Občutno zmanjšanje nezakonitih prehodov meje

Statistični podatki kažejo, da je slovenska policija v letošnjem letu obravnavala približno 5.000 nezakonitih prehodov meje, kar je trikrat manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo teh primerov okoli 15.000. Pri tem so najpogosteje obravnavali državljane Afganistana, Bangladeša in Maroka. Za skoraj pol nižje je tudi število prošenj za mednarodno zaščito.

Minister je ta upad pripisal učinkovitemu delovanju policije in koordinaciji s sosednjimi državami.

Poleg Slovenije in Italije sicer nadzor na notranjih schengenskih mejah med drugim izvajajo tudi Avstrija, Nemčija, Danska, Francija, Italija, Norveška in Švedska.