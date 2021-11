Slovenija v tretjem četrtletju s petodstotno gospodarsko rastjo, inflacija najvišja v 13 letih

Novembra 4,6-odstotna inflacija, najvišja v 13 letih

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin novembra na letni ravni zvišale za 4,6 odstotka, kar je najvišja stopnja inflacije po oktobru 2008. K rasti cen so največ prispevali dražji naftnih derivati, je danes sporočil državni statistični urad. Inflacija na mesečni ravni je novembra znašala 0,7 odstotka.

Dražji naftni derivati so novembrsko letno inflacijo zvišali za 1,8 odstotne točke. Tekoče gorivo je bilo dražje za 33,4 odstotka, dizelsko gorivo za 46,6 odstotka, bencin pa za 41,5 odstotka, navaja statistični urad.

K mesečni inflaciji so največ, po 0,2 odstotne točke, prispevali dražje pogonsko gorivo ter oblačila in obutev. Dizel je bil v mesečni primerjavi dražji za 4,8 odstotka, bencin pa za 3,8 odstotka. Oblačila in obutev so se novembra podražili za 2,6 odstotka.