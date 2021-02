Slovenija v rumeni fazi že v začetku marca?

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) bo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in izvajalci v sredo pričela z organizacijo brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti. S tem želi številne trgovske subjekte razbremeniti nalog, ki so povezane z organizacijo testiranj za njihove zaposlene, so sporočili iz TZS. Brezplačna testiranja za zaposlene v trgovini bodo potekala v različnih krajih po vsej Sloveniji, zaenkrat so termini že določeni za Ljubljano, Celje, Maribor, Kranj, Trbovlje, Krško, Kočevje in Postojno. Glede na potrebe trgovcev pripravljajo testiranja še na nekaterih drugih lokacijah.





Tedensko povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom znaša 884 na dan, medtem ko je ocenjeno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, 0,83, so izračunali na Institutu Jožef Stefan (IJS). Po njihovih ocenah bi ob trenutnih pogojih lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca.Tedensko povprečje manj kot 600 okužb na dan bi lahko po napovedih IJS dosegli 1. marca, manj kot 500 hospitaliziranih v bolnišnicah pa tri dni za tem. To sta namreč pogoja za vstop v rumeno fazo sproščanja omejitev, ki predvideva, da bi se v šole vrnili ostali razredi srednjih šol, v živo bi znova stekla predavanja na fakultetah, za vse bi se odprli dijaških in študentski domovi, odprle bi se ostale servisne dejavnosti, odpravili bi prepoved gibanja ponoči.Naslednja faza sproščanja je zelena, ko bi bilo povprečje okužb manj kot 300, kar bi po izračunih IJS lahko ob trenutnih pogojih dosegli konec marca. V zeleni fazi se odpravijo vse omejitve po državi, pri čemer ostanejo v veljavi splošni higienski ukrepi, prepovedano je obratovanje barov in diskotek.Na IJS ocenjujejo, da se vsakih 10 dni prekuži približno odstotek populacije, v prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, v drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno dva odstotka prebivalstva oz. približno vsak 40. prebivalec.Po njihovih ocenah bi lahko nova, bolj kužna različica novega koronavirusa postala dominantna konec aprila in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor.