Voda ogroža objekte, gasilci imajo polne roke dela

Padavine nad Slovenijo. FOTO: Arso



Veliko dela za gasilce

Kako kaže?

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Burja bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju do 20 °C.



V nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo, zapihal bo jugozahodni veter.

Kot so napovedali vremenoslovci, je celotno Slovenijo zajelo deževje. Padavine so se od severa krepile in postopno zajele vso državo. V osrednji in zahodni Sloveniji nastajajo nevihte z močnimi nalivi. Lokalno naj bi padala tudi sodra in toča. Poglejte, kakšna vremenska gmota gre preko naše države Lokalno ob močnih, dolgotrajnejših nalivih ni izključen hiter porast hudourniških vodotokov, ki lahko poplavijo izpostavljene objekte in ceste. Do poznega večera se bo ozračje povsod umirilo. Padavine bodo v noči na soboto ponehale. Po prehodu hladne fronte se bo hitro zjasnilo.Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo o več težavah z meteorno vodo, ki zaliva nekatere objekte. Občino Zagorje ob Savi in Trbovlje so zajele močne padavine. Ogrožene so stanovanjske stavbe. Posredujejo gasilci PGD Zagorje-mesto in Loke.Prometno-informacijski center opozarja voznike: Vožnjo prilagodite razmeram na cestah in v primoru zastoja ustvarite reševalni pas, ne glede na vzrok zastoja! Ponekod po Sloveniji močno dežuje, pada tudi sodra. Upoštevajte varnostno razdaljo in hitrost prilagodite razmeram na cesti. Za boljšo vidljivost vozila ročno prižgite luči!