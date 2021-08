Slovenija v ponovno razglasitev epidemije?

Tako je 9. aprila predsednik vlade Janez Janša razglasil epidemijo. FOTO: Uradni list RS, posnetek zaslona

Sami ukrepi so pomembnejši od formalnih razglasitev, pravi Janez Poklukar, minister za zdravje. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

V Sloveniji od sredine junija nimamo več epidemije. 15. junija je sedemdnevno povprečje novih okužb znašalo 112,6, denimo 7. junija, ko je epidemija še veljala, pa 229,4. Epidemiološke razmere so se torej naglo izboljševale.​Danes (dostopni so podatki do vključno ponedeljka) sedemdnevno povprečje okužb znaša že 327, razmere se hitro slabšajo, a epidemije Slovenija kljub temu še vedno ni razglasila. Da dobite vtis, kako naglo se stvari spreminjajo, naj povemo, da je sedem dni prej (16. avgust) povprečje znašalo 204, kar predstavlja 60-odstotno rast. Še sedem dni prej (9. avgust) je bilo povprečje 126 (danes jih imamo torej 2,6-krat toliko!). Ker se epidemiološke razmere hitro slabšajo, vse več covidnih bolnikov je tudi v bolnišnicah, se sprašujemo, ali bo spet razglašena epidemija.»Nihče si ne želi razglašanja epidemije, vsi si želimo odprto, normalno delujočo družbo, tako da so sami ukrepi pomembnejši od formalnih razglasitev. Trenutno je v fazi priprave nov vladni semafor, ki bo v prvi vrsti upošteval kriterij zasedenosti bolnišnic,« so nam na vprašanja, ki smo jih poslali vladi, odgovorili z ministrstva za zdravje, ki ga vodiV Sloveniji se, čeprav ni več epidemije, še vedno sprejemajo odloki, ponovna formalna razglasitev epidemije pa bi prinesla najmanj eno stvar: javnemu sektorju koronavirusne dodatke. Ob tej priložnosti vas opozarjamo na zgodbo, ki se je odvila v UKC Ljubljana. Več o njej v članku Zdravniki goljufali, varnostnik nasrkal