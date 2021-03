Slovenija v nakup še neodobrenih cepiv? To je razkril Jelko Kacin

Marca 240.000 odmerkov cepiv

Še ta teden odobreno novo cepivo?

V Slovenijo neodobrena cepiva

»Če se bo zgodilo, kar pričakujemo, da se bo, bo naslednji teden na voljo 40.000 cepiva AstraZenece, ki je v tem trenutku, ko govorimo o zaščiti, najpomembnejše cepivo. Prvi odmerek po treh tednih že zaščiti cepljenega, drugi odmerek sledi po 12 tednih. Potem sledi še šestmesečno obdobje, kar pomeni, da se cepljeni z AstraZeneco zaščiti za devet mesecev, torej do božiča,« je pojasnil, ki postal nacionalni koordinatorj za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper novi koronavirus. Prihodnji teden se nadaljuje cepljenje starejših, testiranje učiteljev, množično cepljenje učiteljev in vzgojiteljev, tudi voznikov, ki prevažajo otroke v šole. Po načrtih bi morali mesečno cepiti 500.000 do 600.000 ljudi, pravi Kacin. »Če to delimo na tedne, potem pridemo na 150.000 na teden, če to spravimo na pet delovnih dni ... 30.000 bi lahko na višku cepilne sezone cepili dnevno, če bo dovolj cepiv.«V marcu bomo v Sloveniji predvidoma prejeli več kot 100.000 odmerkov AstraZenece, pričakuje se 30.000 Moderne, nekaj manj kot 100.000 Pfizerjevega cepiva. Kar 240.000 odmerkov bi lahko uporabili marca, pravi Kacin.Glede na to, da so kakšna naročila precej zamujala, ali tokrat pričakujejo, da bo vse teklo tako kot mora? »Pričakujemo, da jih bomo dobili. Pfizer je potrjen, Moderna napovedana in potrjena, za AstraZeneco pa imamo potrditve za dve dobavi. Tisto za jutri in 8. marec. Kaj bo sledilo, bomo videli v naslednjih dneh. Moramo pa biti vedno pripravljeni, da pošiljka ne pride pravočasno, zato moramo imeti pripravljeno minimalno zalogo.« Ponovno je izpostavil sicer manj učinkovito cepivo v primerjavi s cepivom Moderne in Pfizerjevim, AstraZeneco. »Bomo pa lahko z AstraZeneco v zelo kratkem času s prvim odmerkom zaščitili zelo veliko število ljudi.« V Sloveniji imamo večje ambicije, kot so na ravni EU. Ta si želi, da bi do konca junija precepili vsaj 50 odstotkov prebivalstva, medtem ko bi jih v Sloveniji še več. »Zato se organiziramo, da bi uspeli pocepiti dodatne količine.«Kacin pričakuje, da bi lahko bilo do konca tedna izdano soglasje Eme še za cepivo proizvajalca Johnson & Johnson. Dogajalo naj bi se tudi, da nekateri cepljenje zavračajo oziroma na cepljenje ne pridejo. Kacin odgovarja: »Imamo se možnost zaščititi ali ne, sebe, svoje najbližje in celotno družbo. Najprej najbolj ranljive, starejše, kronične bolnike, tiste, ki delujejo v dejavnostih, ki so ključne za vse nas. Lahko povem, da je v podpisu pogodba za dodatnih 243.000 dodatnih cepiv Pfizerjevega cepiva za drugi kvartal. Število odmerkov se bo postopno povečevalo, ne vemo pa, ali bo Johnsonovo na voljo aprila ali maja, bi pa to ključno spremenilo pravila igre, saj se cepi z le eno dozo.« Povsod, kjer so dobro organizirani, bodo cepiva dobili, kolikor je le mogoče, saj čaka dovolj ljudi.Kacin je razkril tudi, da so s podjetjem Salus sklenili pogodbo za sprejem, skladiščenje, prepakiranje, dostavo ter za pobiranje ostankov, in če bo treba , tudi vzpostavo karantenskega skladišča, kar pomeni, da bi cepiva, ki še nimajo soglasje Eme, že lahko dobavili in jih ob odobritvi hitro spravili v promet. Znesek pogodbe je manjši od milijona evrov.Kdaj bomo lahko izbirali cepivo? »Ko ga bo dovolj za vso populacijo,« pravi strokovna direktorica ZD Ljubljana