Slovenija v boj s poplavami: milijoni za opremo, a ljudje še vedno brez domov

Uprava za zaščito in reševanje je lani izvedla največji projekt opremljanja v zgodovini Slovenije na področju zaščite in reševanja: kupili so 40 specialnih tovornih vozil s hidravlično nadgradnjo ter 164 kotalnih zabojnikov za hitro odzivanje na vremensko pogojene nesreče, zlasti poplave. Uradni prevzem je potekal januarja letos v logističnem centru Roje, direktor Leon Behin pa je poudaril: »Gre za največji projekt doslej za zagotavljanje opreme za zaščito in reševanje.«

Do danes je opremo prevzelo 11 testnih občin: Cerkno, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Kranj, Loška dolina, Maribor, Medvode, Nazarje, Ravne na Koroškem in Velika Polana. Vsaka izmed teh občin je prejela eno vozilo in dve namenski nadgradnji, ki jih bo testirala, in operativno uporabljala vsaj eno leto. Pred tem so sodelovale v posebnem postopku izbora in opravile zahtevana usposabljanja.

Uničene so bile že obnovljene ceste. FOTO: Andraž Pogorevc/fb

Na razpis se je prijavilo 34 občin, 30 jih je oddalo popolne vloge. Postopki za vključitev preostalih še potekajo. Ostala vozila že uporablja uprava za zaščito in reševanje – tudi pri gašenju požarov v Severni Makedoniji.

Dve leti od uničujočih poplav v Sloveniji

Uvajanje specialnih vozil prihaja v času druge obletnice katastrofalnih poplav avgusta 2023, ko se Slovenija še vedno spoprijema s posledicami. Kot smo že poročali, je vlada izplačala 1,12 milijarde evrov pomoči, a številni ljudje – kot družina Irmančnik iz Šmartnega ob Dreti – so ostali brez obljubljene nadomestne gradnje.

Zanimivo je, da je med prejemnicami nove opreme tudi Občina Nazarje – občina, kjer že leto dni brez rešitve biva šestčlanska družina Irmančnik, ki je lani izgubila dom v poplavah.

Sistematski zakon, ki ga pripravlja MNVP, bo predvideval upoštevanje poplavnih tveganj v vseh prihodnjih gradnjah. SID banka naj bi imela ključno vlogo. A družina Irmančnik opozarja: »Sprva so rekli, da bomo dobili novo hišo, zdaj pa le še 17.000 evrov za sanacijo.«

Črna na Koroškem, 6. 8. 2023. FOTO: Voranc Vogel

Neurja ne pojenjajo: od Vitanja do Ivančne Gorice

Nove ujme v zadnjih tednih ponovno opozarjajo, kako ključna je hitra odzivnost.

Pred le nekaj tedni je močno neurje pustošilo po Gornjih Petrovcih in Bovškem. V Ivančni Gorici je veter odkrival strehe, uničil gostinski šotor, gasilci pa so reševali kolesarje, ki so kljub opozorilom odšli v naravo.

Na začetku julija je neurje poplavilo nov vrtec in športni park v Vitanju, potok Hudinja se je spremenil v hudournik. Župan je takrat povedal, da »takšnih posledic v zgodovini še niso doživeli«.

Testiranje nove protipoplavne opreme je sicer pozitiven korak, a ga morajo spremljati tudi celovita obnova, pravična pomoč in hitra ureditev prostorskih načrtov, saj so ogrožene družine še vedno ujete v birokratskem labirintu.

Preberite še: