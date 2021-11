Slovenija v belem: to nas čaka v prihodnjih dneh

Potem ko se je danes zlasti severni del Slovenije prebudil v belo pravljico, se mnogi sprašujejo, kako dolgo bo vztrajala snežna odeja? Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo padavine ponoči spet okrepile in razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo.

Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Predvsem v bližini morja ni izključena kakšna nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti bo snežilo. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale. V ponedeljek čez dan in v torek bo suho vreme. Na Primorskem bo v ponedeljek pihala šibka burja.

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje z več manjšimi središči. Nad naše kraje doteka v višinah z vetrovi južnih smeri prehodno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem plohami in v bližini morja tudi posameznimi nevihtami.